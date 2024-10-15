Не трогать: украинского гроссмейстера поймали на жульничестве

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Украинского гроссмейстера Шевченко поймали на жульничестве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Главной уликой в отношении спортсмена оказалась записка, написанная его рукой.

Украинского гроссмейстера поймали на жульничестве и отстранили от чемпионата. Кирилл Шевченко слишком часто во время состязаний в Испании отлучался в туалет. Организаторы даже решили, что у него проблемы с желудком. Но все оказалось гораздо проще.

Помогла уборщица обнаружившая в одной из туалетных кабинок мобильник, по которому шахматист сверял каждый свой ход. То, что телефон принадлежит Шевченко доказали легко. Рядом была записка «не трогать», написанная его почерком.

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