Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

В минувшие выходные они работали буквально не покладая рук.

О катастрофической нехватке людей известно не только Киеву. Во время своего европейского турне Зеленский* хвастался своим так называемым мирным планом.

Некоторые его пункты по-прежнему засекречены, но учитывая как резко и масштабно сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК) начали на этих выходных шерстить концертные площадки, рестораны и торговые центры, создается впечатление, что резкое увеличение численности ВСУ это необходимое условие. Вот только для чего, выяснял Павел Матвеев.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам перед встречей глав МИД Евросоюза очень сочувствует Киеву.

«Мы должны увеличить нашу поддержку Украине. Мы должны предотвращать разрушения. Зима уже на пороге, а электрическая инфраструктура продолжает подвергаться нападениям, и война продолжается. Украинцы сопротивляются, но им нужно больше поддержки», — сказал Жозеп Боррель.

Предсказуемо, но градус этой поддержки меняется — она уже не кипит, как прежде, а доваривается. Независимые эксперты отмечают, что возможности западных хозяев не безграничны, тем более, сама Украина все больше отступает.

«Основная проблема Украины — не недостаток вооружения, а недостаток солдат. Нужно всегда это помнить. Боевой дух украинцев — ниже плинтуса. Число дезертиров растет каждый день, а значит, и готовность к обороне все уменьшается. Мне кажется, это теперь понимает не только военное командование — вероятно, с этим связаны и многие из лихорадочных действий Зеленского», — заявил экс-глава военного комитета НАТО, генерал армии ФРГ в отставке Харальд Куят.

В статье влиятельной и не склонной к желтизне The Washington Post прямо указано, что подразделения ВСУ уже соревнуются между собой, кто привлечет в свои ряды больше бойцов.

«Чтобы лучше воевать, нужно продавать войну. И делать это лучше, чем третья бригада, известная своими инновационными биллбордами и весьма доходным каналом на YouTube. Для нынешней Украины характерно то, что армейские подразделения могут сами набирать личный состав в обход центрального командования», — пишет издание.

Итог — массовые облавы. Сотрудники ТЦК в минувшие выходные работали буквально не покладая рук. Голос Майдана, да и всего, что потом произошло с Украиной, Святослав Вакарчук со своим «Океаном Эльзы» на сцене в традиционном лирическом амплуа, но зал окружен теми, кто привык использовать грубую физическую силу. С этого концерта меломаны едут на фронт.

А что полиция? У них приказ. На фронте у Киева все плохо, надо что-то делать. Как минимум людей поставлять. Нечего по клубам шастать, когда родина в опасности. И это не перегибы на местах, на то есть позволение сверху.

«Я не считаю проверку документов после концерта „Океана Эльзы“ угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Я не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах», — заявил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Украины Никита Потураев.

Или вот еще, на рынке можно. Пришел так за помидорчиками, а там уже дежурят. Кому-то повезло — у него бумажка освобождающая, прямо по профессору Преображенскому — не бумажка, а броня. Танец радости и счастья.

Киевская «перемога» чем дальше, тем больше похожа на лоскутное одеяло — коли слепили из того, что было, начинает со временем расползаться. В Закарпатье бабушки накинулись на пограничников — думали, это ТЦК. Погранцы едва спаслись бегством на железном коне.

А что случилось? А это президент Зеленский вернулся из европейского турне, где снова клянчил деньги и оружие. Но оружия не дали, и денег по минимуму. Остап-Бендеровское «заграница нам поможет» для Киева пока еще действует, но вечно так быть не может, так что Зеленскому приходится доказывать, что он еще повоюет.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.