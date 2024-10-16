Начал называть мамой: няня пытается добиться встреч с ребенком, которого «бросили» родители

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Мальчика отдали в дорогую школу-пансион, чтобы больше его не видеть.

Бывшая няня Татьяна Калентьева больше четырех лет пытает получить право видеться с мальчиком, которого воспитывала семь лет, так как от него отказалась мать. Об этой истории пишет KP.RU — журналисты попытались разобраться в ситуации и выяснить, кто кого обманул.

Начало истории

В 2013 году москвичка Елена (имена изменены) нанимает приехавшую из Татарстана на заработки пенсионерку Татьяну Калентьеву в качестве няни для своего сына Гриши. Она поселила их в отдельной квартире, а сама жила с дочкой Аней (дети — разнояйцовые близнецы — Прим. ред.).

Примерно через месяц Татьяна узнала, что детей Елене родила суррогатная мать. Изначально был запрос только на девочку, но почему-то родилось двое — Гриша и Аня. Мальчика мать решила забрать из роддома, но при первой же возможности предложила Татьяне забрать его, потому что он ей не нужен. Пенсионерка в тот момент отказалась.

Позже она предложила Татьяне вернуться домой в Набережные Челны, прихватив с собой Гришу. Девушка оформила доверенность и продолжала платить за услуги няни.

«Я вам клянусь: Лена никогда за это время ребенку не звонила, а когда я ей отправляла его фотографии, отвечала коротко: «Спасибо». Никаких эмоций! Я понимала, что мальчик ей не нужен. В какой-то момент он меня начал называть «мамой», хотя я ему говорила, что в Москве у него есть мама и сестра. А он не понимал: «Я ведь их никогда не видел!» — рассказывает Татьяна.

В 2020 году мать потребовала вернуть Гришу в Москву, чтобы отправить его в школу. К этому времени няня поняла, что сын настоящей матери не нужен и везти его в Москву особого смысла нет. Челнинская опека даже отправила иск в столицу о лишении Елены родительских прав. Но документ был оформлен с нарушениями и бумагу отклонили.

Гришу пришлось вернуть «законной» маме. Точнее, отдать ей, чтобы она передала его в частную школу-пансион. Вот уже четыре года мальчик находится там, а Татьяна пытается получить право видеться с ребенком хотя бы раз в три месяца.

Кто отец Гриши?

Елена также поделилась с няней интересной историей, согласно которой является биологической матерью обоим детям.

«Потом сказала, что при этом (что детей вынашивала суррогатная мать — Прим. ред.) она на несколько дней ложилась в роддом и уже там ей передали детей. Я видела документы, в которых был написан номер роддома. Удивило, что документ был выдан только на детей, родители там не были вписаны. А еще Елена говорила, будто по бумагам она родила детей сама, через кесарево сечение. Но я ведь несколько раз делала ей массаж, видела без одежды. Я могу поклясться, что шрамов от кесарева у Лены нет!» — сообщила няня.

Чуть позже выяснилось, что Аня не знает о существовании своего брата. И как выясняется, мальчик не вписан в паспорт матери.

Кто отец детей, тоже не ясно. В документах у Елены значится некий гражданин Египта Мохаммед. А по факту, как вспоминает Калентьева, девушка жила с пожилым французом Роже. Кроме того, у обоих детей в свидетельствах о рождении стоит отчество, как и у мамы. То есть, скорее всего, его передали по наследству. И не один из мужчин ни является биологическим отцом близнецов.

Где мальчик?

«Русский Гарвард» — место, куда определили мальчика Гришу, расположен на первом этаже многоэтажной панельки на Варшавском шоссе. С этим «учебным заведением» тоже не все чисто. Его директора Василису Маслову, пишут журналисты «Комсомолки», в 2023 году посадили на девять лет за заказ убийства жены своего любовника, который якобы выполняли бывшие воспитанники Гарварда. Школу, как выяснилось, не закрыли, она спокойно продолжает функционировать и предлагает нехилый прайс за обучение.

Если посчитать, то за возможность не видеться с сыном Елена платит, примерно, 60-70 тысяч в месяц.

«Там же просто пара выкупленных в 1990-е квартир. Представляю, какая там у них теснота. После уроков в хорошую погоду детки выбегают на улицу, играют вот здесь, на общественной детской площадке. Там их немного, 15-20 человек», — рассказывает жительница многоэтажки, в которой располагается школа.

Вопросов в этой истории больше, чем ответов. Ближайшее слушание по иску Татьяны Калентьевой состоятся 22 октября в Мосгордуме.

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