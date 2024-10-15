Росавиация остановила деятельность камчатской авиакомпании «Витязь Аэро»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Проверка после катастрофы с вертолетом Ми-8 привела к запрету на осуществление воздушных перевозок.

Камчатская частная вертолетная авиакомпания «Витязь Аэро» больше не может выполнять полеты в связи с аннулированием двух сертификатов для выполнения коммерческих авиаперевозок и авиационных работ и свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Как рассказал корреспондентам «Известий» источник в Минтрансе, документов перевозчика лишила Росавиация по результатам проверки.

Она проходила в связи с трагедией, произошедшей на Камчатке 31 августа. В результате авиакатастрофы с вертолетом Ми-8 погибли 22 человека. Прежде уже сообщалось, что представители Росавиации обнаружили факты несвоевременного проведения периодической подготовки авиационных специалистов.

Кроме того, полеты выполнялись незаконно, так как перед этим не проводилась необходимая диагностика. Перевозчик, как выяснили проверяющие, еще и выпускал воздушные суда с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.

Всего в начале сентября в сертификате эксплуатанта «Витязь Аэро» числились 20 вертолетов, из них один Ми-2, остальные — Ми-8. Компания занималась туристическими и vip-перевозками, выполняла ряд авиационных работ, а также субсидированные пассажирские перелеты между населенными пунктами.

Принадлежащий «Витязь Аэро» Ми-8 с 22 людьми на борту пропал 31 августа по пути в поселок Николаевка Елизовского района. Их тела были найдены только 2 сентября. Причинами крушения названы техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели шести человек при крушении Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане.