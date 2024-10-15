Песков: Евросоюз опасается реакции России на их роль на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Однако, меняющаяся риторика еврочиновников еще не говорит о кардинальном изменении их позиции.

Страны Европы опасаются реакции России на их роль и степень вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом официальный представитель Кремля заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку в ответ на вопрос о возможном изменении отношения ЕС к конфликту согласно последним сообщениям в западных СМИ.

«Они испытывают опасения. Российская сторона открыто заявила, какой может быть наша реакция на стремительное повышение степени их вовлеченности в конфликт», — подчеркнул Песков.

В остальном риторика Запада не изменилась, и поддержка Украины продолжается, страны косвенно и напрямую вовлечены в конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков заявил о начале ядерных учений НАТО на севере Европы, которые могут привести к нагнетанию напряженности. Масштабные учения НАТО по ядерному сдерживанию стартовали на севере Европы 14 октября. Отмечалось, что в них примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран альянса. Вместе с тем планировалось использовать 60 самолетов, которые способны нести на себе ядерное оружие. В НАТО уточнили, что считают текущие ядерные учения — плановыми.