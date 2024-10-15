На рэпера Р.Diddу подали пять новых исков по обвинению в изнасиловании

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Юристы же знаменитости называют обвинения в адрес своего клиента «отвратительным» способом получения быстрых денег.

На рэпера Шона Комбса, больше известного как Р.Diddу, подали пять новых исков по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на документы дела.

В этот раз на мужчину поступили жалобы от трех мужчин и двух женщин. В период с 1995 по 2021 год они подвергались по их словам сексуальному насилию со стороны рэпера.

В одном из исков говорится об изнасиловании 19-летней студентки колледжа. Инцидент произошел в 2004 года в отеле на Манхэттене.

«Здесь есть всеобъемлющая тема, как вы, вероятно, можете видеть, которая заключается в том, что Шон Комбс чувствует, что он может делать все, что хочет, когда он хочет это делать», — пояснил техасский адвокат Тони Бузби, который занимается новыми исками.

Юридическая команда Комбса называет обвинения против него «отвратительным» способом получения быстрых денег.

Арест рэпера Пи Дидди



В сентябре рэпера P.Diddy (Шон Джон Комбс) арестовали по подозрению не только в вымогательстве, но и торговле людьми. Отмечалось, что делалось это в целях сексуальной эксплуатации. Согласно искам, он также организовывал так называемые «Белые вечеринки» с участием звезд американского шоу-бизнеса. Там имели место не только разврат и наркотики, но и насилие. Эти мероприятия могли длиться несколько дней.

Как передает RadarOnline, несколько фотографий, видеороликов и интервью с печально известными вечеринками самого рэпера и о них всплыли после предъявления ему обвинения. Один материал вообще был создан в 2011 году.

В ходе обыска у Дидди дома нашли тысячу бутылок с детским маслом. Адвокат не смог объяснить, зачем рэперу столько. Также Комбс пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, но ему отказали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бейонсе затравили за причастность к секс-скандалу P. Diddy.