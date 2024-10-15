Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Давний конфликт в звездной семье только усилился с появлением на свет ребенка.

Жена канадского певца Джастина Бибера модель Хейли не хочет, чтобы ее родители принимали участие в воспитании внука. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник, приближенный к звездной паре.

Музыкант и модель стали родителями 22 августа этого года. Мальчика назвали Джек Блюз. Однако радостная новость омрачилась внутренним конфликтом Бибер с ее родителями — актером Стивеном Болдуином и его супругой Ксенией.

«Отношения Хейли с семьей уже некоторое время ухудшаются. Раньше она была близка с мамой, но отношения начали ухудшаться, когда она забеременела, потому что она не хотела рассказывать об этом своей семье в течение нескольких месяцев», — сообщает инсайдер.

Первые проблемы начались еще после свадьбы с Джастином, так как родители Хейли посчитали брак поспешным. Дело в том, что Болдуины — приверженцы строгих христианских традиций. А один из последних постов Стивена еще больше отдалил его от своей дочери, вызвав негативную реакцию семьи Бибер.

«Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, уделите минутку, чтобы помолиться за них, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизились к Господу», — написал актер в своем блоге.

Ранее Бибер уже признавалась в сложных отношениях с родными.

«Я не очень близка с семьей на данном этапе жизни. Я чувствую, что стала независимой. Я — самостоятельная личность и построила свою собственную семью», — сказала Хейли в одном из интервью.

Кроме того, супруги переживают непростые времена из-за скандала с продюсером P. Diddy, который помог молодому Джастину в начале карьеры.

Ранее 5-tv.ru писал подробнее о ситуации с P.Diddy.