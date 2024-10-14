«Ситуация изменилась»: Мишустин заявил, что Россия не нуждается в иностранных продуктах питания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Сегодня РФ стала крупным пищевым экспортером, подчеркнул премьер-министр.

России не нужны иностранные продукты питания, ведь страна сама производит их в растущих количествах. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России».

«Еще совсем недавно по историческим меркам, Россия по многим позициям была импортером продуктов питания, причем по самым важным направлениям — зерну, мясу птицы, свинине и большинству овощей. Теперь ситуация изменилась. И это очень хорошо», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что сейчас Россия — крупный пищевой экспортер. Так, 40% отечественного зерна Москва направляет своим иностранным покупателям.

Немаленький и экспорт готовой продукции. В частности, Россия поставляет за рубеж 17% растительного масла собственного производства. По словам премьера, сначала обеспечивается внутренний спрос на продукты питания, а потом уже оставшееся отправляется на экспорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 4,2% за восемь месяцев. Как объяснил Мишустин, этот рост во многом произошел благодаря трансформации экспорта и расширению сотрудничества с партнерами из дружественных стран.