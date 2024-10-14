В цирке не выступают: в России хотят запретить животных на арене

Фото: 5-tv.ru

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Никаких слонов, тигров и собак, развлекающих публику, быть не должно, считают авторы законопроекта.

В Госдуме поднимут вопрос о запрете выступлений животных в цирке. В интервью с KP.RU замглавы думского комитета по экологии и окружающей среды Владимир Бурматов оценил эту идею и ее перспективы.

«Если принять такой закон, то многие цирки перекрестятся и скажут: „Забирайте!“ И куда этих львов, тигров, слонов и дрессированных котиков? На улицу? К себе домой, что ли, авторы законопроекта их заберут? Сомневаюсь. Какая передержка в России примет к себе такое количество диких животных?» — спрашивает Бурматов.

Он отмечает, что уходить от использования животных в представлениях надо постепенно. Лицензирование цирков, запрет на передвижные шапито, огромные штрафы за нарушения, запрет на жестокое обращение с животными и уголовная ответственность за это — такие меры являются более действенными. Из-за них уже сейчас номеров с животными в цирках России стало намного меньше.

«Если раньше их было 50% от всей программы, то сейчас уже от силы 20%. И то, в основном используют одомашненных животных, которые и так живут рядом с человеком — собак, кошек, лошадей», — сказал он.

Запретят выступления животных или нет — вопрос времени. Но, по мнению замглавы думского комитета, судьба такого проекта весьма сомнительная.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская гимнастка сорвалась во время выступления в цирке и сломала руки.