Женщина умерла после удаления 32 зубов в московской клинике

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Следствие выясняет обстоятельства смерти.

Жительница Московской области скончалась после того, как удалила сразу 32 зуба в стоматологической клинике. Как сообщил источник 5-tv.ru, на их место пациентке планировалось установить импланты, однако женщина не выдержала осложнений после операции.

Тело погибшей было обнаружено в ее доме в поселке санатория имени Герцена Одинцовского городского округа. Как сообщил ее сын, после операции по удалению всех зубов в одной из столичных клиник, ее отправили на восстановление домой.

Обстоятельства смерти пациентки устанавливаются, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») и 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитая боксером жительница Челябинской области найдена мертвой после побега из больницы.