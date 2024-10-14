Песков: ядерные учения НАТО на севере Европы ведут к нагнетанию напряженности

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cody Froggatt; 5-tv.ru

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Ранее в альянсе заявили о начале «Стойкого полдня» в северной Европе.

Начавшиеся в понедельник масштабные ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon — Прим. ред.) ведут к нагнетанию обстановки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», — пояснил представитель Кремля в ходе брифинга.

Масштабные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартовали на севере Европы 14 октября. Отмечалось, что в них примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран альянса. Вместе с тем планировалось использовать 60 самолетов, которые способны нести на себе ядерное оружие.

В НАТО уточнили, что считают текущие ядерные учения — плановыми.

Россия также провела масштабные стратегические учения «Океан-2024» в прошлом месяце. Главной целью этой тренировки была проверка того, готов ли флот и воздушные силы к возможной провокации.

Ранее 5-tv.ru поделился подробностями ядерных учений НАТО в Европе.