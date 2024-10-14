Дипломаты, политики, музыканты: МГИМО отмечает 80 лет со дня основания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Среди выпускников вуза много громких имен.

Один из самых престижных вузов страны, где готовят дипломатов мирового уровня, — МГИМО — отмечает 80 лет со дня основания. Свои поздравления педагогическому составу направил Владимир Путин. В этой же телеграмме говорится, что за выдающиеся достижения в образовательной и научной сферах коллектив МГИМО награждается орденом Александра Невского.

В стенах этого учебного заведения преподают рекордное количество иностранных языков, а среди его выпускников — послы, министры, главы государств и даже известные рок-музыканты. С некоторыми из них встретился корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Ностальгическая улыбка на лице Марии Захаровой появляется сразу, едва она оказывается в коридорах факультета международной журналистики. Здесь учили не только задавать вопросы, но и стойко держаться в кадре, отбивая атаки корреспондентов зарубежных СМИ — учили целенаправленно.

«Где учили парировать, вот там, где башня, там стояли камеры, там стояли микрофоны. И у нас действительно были практические занятия, как вести себя перед камерами, как отвечать на вопросы», — рассказывает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В подготовке студентов МГИМО всегда преобладал практический подход. Институт создавали в 1944-м: Вторая Мировая близилась к концу, требовались те, кто будет строить систему послевоенных международных отношений. Но традиции русской дипломатии здесь хранят с более давних времен.

«Самая главная традиция, характерная для российского дипломата, — это служение Родине и служение государству, преданность и высокий профессионализм. Вот такими были и Горчаков, и Примаков», — говорит ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Среди выпускников много громких имен. Например, действующие главы Казахстана и Азербайджана. Вот студенческий билет Ильгама Алиева. Рядом — газетная вырезка с фотографией лауреата конкурса «мгимовских шансонье» — С. Лаврова. А на стене — строки гимна, который он и сочинил.

Сергею Лаврову вместо желанного французского на первом курсе достался сингальский. Сегодня в университете преподают рекордные 55 языков. Обязательных — два, но некоторые учат по пять сразу. В последние годы акцент — на восточных.

«Изучаю английский, итальянский. И вот, собственно, китайский», — говорит студентка МГИМО Дарья Данилина.

«У меня диплом сейчас по французскому, но еще я в свое время учила немецкий, английский, мой первый язык здесь. Испанский второй, и вот сейчас я учу турецкий», — говорит студентка МГИМО Татьяна Гусева.

Языковая практика — здесь же.

«Есть ребята с Мадагаскара, из Конго, из Гамбии, я вот — из Габона. Есть французы, марокканцы. Азиты тоже есть: Лаос, Камбоджа. С американского континента тоже — Аргентина, Бразилия», — говорит студент МГИМО Дон Эбияр Артур Элизе.

А еще, в МГИМО, пожалуй, самое сплоченное среди российских вузов студенческое братство. И клубы есть практически по любым интересам. Свою первую шахматную организацию — Кирсан Илюмжинов — возглавил еще студентом.

«Я был капитаном сборной МГИМО МИД СССР по шахматам. Со мной в сборной играли сын президента Афганистана Бабрак Кармали, племянница Фиделя Кастро, внук Андрея Андреевича Громыко, внук Леонид Ильича Брежнева», — говорит глава Республики Калмыкия в 1993–2010 годах, президент Международной шахматной федерации в 1995–2018 годах Кирсан Илюмжинов.

А Александр Ф. Скляр хоть и посвящал музыке едва ли не больше внимания, чем корейскому языку, с ностальгией вспоминает и учебу, и работу в МИД.

«Я работал в Северной Корее, там получил дипломатический ранг атташе, чем я внутренне горжусь», — говорит музыкант.

Выпускники МГИМО работают на самых ответственных должностях внутри и за пределами России.

«Научился многому. Сфокусированной работе даже по вопросам или по темам, которые не совсем по душе. Ну и главное — это верность долгу, служение Отчизне», — говорит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы встречаем наших выпускников везде, в самых разных министерствах, именно потому что нас научили учиться и не бояться браться за решение разных проблем высокой сложности тоже», — говорит председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, выпускник МГИМО Владимир Легойда.

За 80 лет МГИМО подготовил более 68 тысяч высококвалифицированных специалистов. И покидая стены альма-матер, в руках они гордо несут диплом, а в сердце — верность традициям, что не меняются здесь десятилетиями, и дружбе, которая у выпускников МГИМО обычно на всю жизнь.