В России вырастет размер материнского капитала в 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Как ожидается, всего такой поддержкой воспользуются более одного миллиона российских семей.

В новом году в России увеличится маткапитал, об этом сегодня сообщил глава Минтруда.

По словам Антона Котякова, выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу. И составит 677 и почти 900 тысяч рублей соответственно.

Как ожидается, всего такой поддержкой воспользуются более одного миллиона российских семей. Министр также напомнил, что с 1 февраля маткапитал будет проиндексирован с учетом фактической инфляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Счетной палате России назвали отличительные черты трехлетнего бюджета.