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На этом направлении украинские формирования несут серьезные потери.

Российские войска освободили село Левадное, которое расположено в Запорожской области, в непосредственной близости от границы ДНР. Киевские формирования захватили его в июне прошлого года в ходе попытки контрнаступления. И вот подразделения группировки «Восток» выбили боевиков из населенного пункта.

Серьезные потери ВСУ несут и на другом направлении — в лесах под Кременной. Зачистка вражеских укреплений в этом районе откроет путь к освобождению Красного Лимана и Северска. Подробности — у военкора «Известий» Дмитрия Зименкина.

Так проходят ночи наших бойцов в кременских лесах. Группа «Шрама» спецназа «Ахмат» под обстрелом эвакуирует раненого товарища. Спальный мешок вместо носилок, и пешком по минному полю под прицелом ночных дронов.

И только к рассвету группе удалось отойти на безопасное расстояние и доставить бойца в госпиталь.

«Времени ждать не было. Мы своих не бросаем. Вытащили, эвакуировали», — говорит «Шрам».

Среди бойцов той эвакуационной группы был и позывной «Дос». Угроза дронов постоянна. И он, сопровождая нас по фронту, держит ухо востро. Приходится периодически останавливаться, чтобы «услышать небо».

В руках «Доса» дрон-камикадзе боевиков запрещенной группировки «Азов»*. Он едва не догнал одну из «ахматовских» машин.

«Все зависит от „прокладки“, которая сидит между рулем и сидением. И даже „буханка“ может стать „Феррари“ на таких дорогах», — говорит «Дос».

СПГ — вообще противотанковый гранатомет, но сейчас бойцы будут атаковать вражеский опорник. За секунды до выстрела молодой доброволец признается, что поменял свою жизнь совсем недавно.

«Занимался теплошумоизоляцией. У меня все здесь, на войне. Друзья, братья. Здесь весь мой коллектив», — говорит боец с позывным «Слесарь».

Нюанс работы СПГ в том, что с этим орудием работать нужно к открытой местности. Нужно работать быстро, но при этом точно.

Леса Кременной — участок важнейший. Он преграждает путь к освобождению Красного Лимана и Северска. Хорошее укрытие для ВСУ и сложная для нашего продвижения территория. Тем не менее последние успехи российской армии на этом направлении признает даже противник.