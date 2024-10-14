«Пропал с радаров»: подробности массовой драки с участием блогера Литвина

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Разнимать участников потасовки выбежал Василий Вакуленко, больше известный как Баста.

Треш-блогер Михаил Литвин рискует стать фигурантом уголовного дела. Стример снова привлек к себе слишком большое внимание. На этот раз он устроил массовую драку на трибуне во время футбольного матча Медиалиги. В потасовке поучаствовал даже рэпер Баста.

После этого скандала, а также ряда других выходок и провокационных заявлений, Литвину грозят серьезные неприятности. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Блогер Михаил Литвин с завидной регулярностью попадает в скандалы, а следом — в отделы МВД. На этот раз его задержали за драку. Известно, что потасовка началась из-за того, что футбольные фанаты выкрикивали оскорбления в адрес блогера. Не выдержав накала страстей, Литвин забежал на трибуну. Мимолетная стычка за пару секунд чуть не переросла в массовую драку.

Разнимать участников потасовки выбежал Василий Вакуленко, больше известный как Баста. Общими стараниями драку, конечно, удалось остановить. Однако приехавшие на место полицейские все равно задержали блогера.

«Я задержан до понедельника сотрудниками полиции. Какой отдел и так далее, я говорить не буду — это абсолютно неважно. Пока что на 48 часов я с радаров пропал», — заявлял стример в видеообращении.

Это далеко не первый раз, когда Михаил Литвин попадает в эпицентр скандала. Последний был всего несколько недель назад, тоже на футбольном матче. Во время перерыва спортсмены что-то не поделили. Словно чувствуя нарастающий конфликт, блогер подбежал к ним с камерой и «начал делать контент».

Провокационные ролики можно назвать его «хлебом». Ничего удивительного: такие видео набирают миллионы просмотров. Например, в одном из интервью блогер признался, что купил военный билет.

Ради славы и денег Литвин, видимо, готов на все. Создание видео с горящим автомобилем Lamborghini обошлось блогеру в 13 миллионов рублей и пять дней административного ареста. Таким образом Литвин хотел привлечь внимание официального дилера Mercedes к проблемам с обслуживанием. Но привлек только внимание полицейских. Тогда ему вменили только административное правонарушение.

Сейчас стало известно, что Литвина арестовали на 13 суток. Ему предъявлено обвинение по административной статье «Мелкое хулиганство».