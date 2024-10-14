В Подмосковье пьяный полицейский устроил массовое ДТП

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В салоне автомобиля майора находились женщина и ребенок.

В Подмосковье произошла массовая авария. По словам очевидцев, сначала водитель совершал странные маневры, а потом и вовсе выехал на дорогу с односторонним движением. Там он по цепочке влетел в несколько машин. Когда водители подбежали к виновнику аварии, то увидели за рулем мужчину в полицейской форме.

По словам очевидцев, водитель в полицейской форме майора был сильно пьян. И по данным «Известий», у него в салоне была молодая девушка с ребенком. Обошлось без пострадавших. В МВД уже подтвердили, что за рулем был сотрудник, который находился не при исполнении. Сейчас в отношении него проводится проверка.

Ранее рассказывал о том, что произошло жесткое ДТП с участием Porsche в Екатеринбурге. Предварительно, пострадали двое, находившиеся в корейском автомобиле. От удара Hyundai отлетел в дерево, практически обмотав его вокруг.