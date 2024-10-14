В Счетной палате России назвали отличительные черты трехлетнего бюджета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Он, как и прежде, соответствует задаче по достижению национальных целей. Но есть и изменения.

Отличительными чертами нового бюджета России на ближайшие три года станут финансирование новых нацпроектов, изменение налоговой нагрузки и формирование общего объема расходов строго в рамках бюджетного правила. Об этом рассказал председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Прогноз социально-экономического развития — умеренно оптимистичен и, в основном, соответствует задаче формирования экономики предложения и достижения национальных целей», — отметил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Совфеде обсудили проект бюджета на 2025–2027 годы. Уже известно, что на исполнение нацпроектов, а они охватывают самые чувствительные направления для России, планируется потратить больше 40 триллионов. Это в два раза больше, чем раньше. Около шести триллионов направят на технологическое лидерство. Чтобы не зависеть от импорта.

Кроме того, в новом бюджете заложены беспрецедентные расходы на стимулирование собственного производства.