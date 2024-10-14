Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку с фанатом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ранее он уже привлекался к административной ответственности.

Блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток за драку с фанатом во время матча Медиалиги. Подозреваемый в ходе заседания принес свои извинения. Об этом передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Литвину предъявлено обвинение по административной статье «Мелкое хулиганство». На заседание пришла поддержать его девушка Адель Вейгель. При этом блогер явился без адвоката. Он рассказал, что прежде уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, штрафы он оплатил. В понедельник, 13 октября, Литвин признал вину по новому делу.

«Ваша честь, конечно, вину полностью признаю. Коротко могу прокомментировать то, что правильные мысли и решения приходят уже иногда после случившегося», — сказал он судье.

Он добавил, что если бы можно было повернуть время вспять, то поступил бы иначе. Литвин еще пообещал, что больше такого никогда не повторится.

Как отмечается, футбольный матч, на котором произошел конфликт с участием Литвина, не был официальным спортивным мероприятием.

Драка с Литвиным

На минувшей неделе основатель команды Lit Energy Михаил Литвин подрался с фанатом и сцепился с рэпером Бастой во время матча на стадионе «Москвич». Видео с этим моментом публиковал ранее 5-tv.ru.

Один из болельщиков во время матча громко оскорбил Литвина. Блогер в ответ подбежал к трибуне, запрыгнул на нее и устроил потасовку с фанатом.

В конфликт вмешался владелец команды «СКА Ростов» рэпер Баста (Василий Вакуленко). Он обвинил болельщиков Lit Energy в том, что они первыми начали выкрикивать оскорбления, а фанаты «СКА Ростов» лишь отвечали. На это Литвин заявил, что все равно «не будет пропускать эту тему».

Глава Медиалиги Николай Осипов назвал поведение Литвина недопустимым и заявил о возможности его дисквалификации до конца сезона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Литвина задержали после драки на стадионе.