В Ленобласти возбудили дело после ЧП на съемках фильма «Василий Теркин»

Фото: 5-tv.ru

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В результате обрушения декораций пострадали более 20 человек, в том числе и дети.

Сотрудники СУ Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили уголовное дело после обрушения декораций на съемочной площадке фильма «Василий Теркин», в результате чего пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба главного аппарата в Telegram-канале.

«В Ленинградской области при обрушении декораций на съемках фильма пострадали люди, в том числе несовершеннолетние. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, неотвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Сергею Сазину предоставить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru писал, что при обрушении декораций на съемках «Василия Теркина» пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Деревянный помост не выдержал веса десятков людей. Во время инцидента на нем находились режиссер, оператор, звукооператор и массовка. Эксперт, который изучил видео с места происшествия, рассказал, что деревянная платформа, вероятно, не была предназначена для такого количества людей.

Съемки фильма «Василий Теркин» проходили на территории воинской части рядом с поселком Толмачево. Актеры проходили контрольно-пропускной пункт по заранее составленным спискам, и часть леса на территории на несколько дней превратилась в съемочную площадку. Там и построили декорации.