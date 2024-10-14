Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Вашингтон тем временем игнорирует мольбы Киева об очередном вооружении.

Соединенные Штаты отвесили президенту* Украины Владимиру Зеленскому очередную звонкую оплеуху, когда объявили о поставках противоракетного комплекса (ПРО) THAAD Израилю и проигнорировали в предоставлении систем противовоздушной обороны (ПВО) Киеву. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Израиль получит американскую систему ПВО, Украина — подождет. После отмены „Рамштайна“ с (президентом США Джо. — Прим. ред.) Байденом, Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю», — написал он.

Мирошник вместе с тем подчеркнул, что Штаты не дали четкий ответ на запросы Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Украине.

Спецоперация РФ на Украине и поставки Запада

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль ударил по Бейруту американскими авиабомбами Jdam. Боеприпасы идентифицировали по осколкам, обнаруженным в руинах жилого дома. В результате удара погибли 22 человека и 117 получили ранения.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.