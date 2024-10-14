Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavlo Pakhomenko; 5-tv.ru

На фоне серьезных потерь ВСУ на поле боя киевский режим продолжает вылавливать людей на улицах.

Чтобы восполнить потери на поле боя, украинские военкомы придумывают все более изощренные способы мобилизации. Сотрудники ТЦК устраивают настоящие облавы в местах скопления людей. За последние дни массовые рейды прошли на концертах, в клубах и даже в торговых центрах.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин узнал, как Киев отправляет на убой своих граждан, и во сколько это обходится нищему режиму.

В Харькове и Львове, в Одесской области и Броварах и даже в Киеве, в самом центре столицы — очередная волна всеукраинской гоньбы связана с массовыми рейдами ТЦК.

Мужчин призывного возраста ищут везде: в ресторанах и на концертах, на рынках и в торговых центрах. Хватают просто посреди улицы и даже приходят на семейные праздники.

Ситуацию на фронте военные эксперты сегодня называют критической для киевского режима. Российская армия с каждым днем наступает все активнее. Только за последнюю неделю известно о взятии почти двух десятков населенных пунктов. И вооруженным формированиям Украины сегодня как никогда необходимо пополнение.

«Они снизили стандарты здоровья, и я не думаю, что их вообще это волнует. Пока человек может двигаться, его можно обучать. Этих людей могут обучить за пару дней или неделю», — заявил политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

И это при том, что дыра в украинском бюджете достигла цифры в 500 миллиардов гривен. Большая часть этих денег должна пойти как раз на зарплаты военным. Правительство президента* Украины Владимира Зеленского решило пойти по самому простому пути — в очередной раз «ободрать» население. В Верховной раде вот уже вторую неделю обсуждают скандальный законопроект об увеличении «военного сбора».

«Речь идет о том, что в соответствии с законом увеличивается военный сбор со всех украинских граждан. Все украинские граждане в равных мерах платят деньги для финансирования армии, для выплаты заработных плат военному», — заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С зарплаты обычного украинца теперь будут списывать в общей сложности почти четверть в государственную казну.

«В мире нет такого инструмента, чтобы в воюющей стране повышали налоги. Это же экономика ляжет. В воюющей стране понижают налоги, чтобы дать удочку для развития экономики. А у нас повышают, рассказывая, что это будет развивать экономику», — заявил политолог Дмитрий Спивак.

Снижение зарплат никакую экономику развивать, естественно, не будет. Но Зеленскому это и неважно. Ему необходимо отчитаться перед западными кураторами, что его правительство закроет долги, и попросить в долг снова.

Впрочем, даже на Западе к этому относятся, мягко говоря, скептически. Немецкая Bild прямо пишет: «Минобороны ФРГ потеряло веру в способность ВСУ добиться успеха». Более того, Германия якобы не будет больше поставлять Киеву вооружение сверх уже обещанного.

«Самое интересное, что Запад, который с любой трибуны говорит, что „мы защищали на Украине свободу, демократию, там европейский путь развития“. Ну так что, их не смущает это? Они там собираются принимать этот режим якобы в Европейский союз и в НАТО. Конечно, я знаю это прекрасно, что этого никогда не будет», — сказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

Вернувшись ни с чем, Зеленский, по всей видимости, и решил в очередной раз усилить мобилизацию, просто для того, чтобы продолжать держать фронт.

На что надеется — понятно. В ноябре состоятся президентские выборы в США, и, возможно, тогда в Киев поступят новые вливания. Вот только до бесконечности это продолжаться не может. Да и людей на Украине становится все меньше: кто-то отправляется на фронт и погибает, а кто-то просто умудряется сбежать.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.