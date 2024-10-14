«Крайне странно»: Болгар ответила Кудрявцевой, осудившей ее скандал с Дуровым

Фото: Instagram*/missbolgar

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Она не упустила шанс в очередной раз высказаться об абьюзивном отношении бизнесмена к детям и отсутствии его финансовой поддержки.

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, ответила телеведущей Лере Кудрявцевой, которая осудила их скандал из-за алиментов. Свой пост Болгар опубликовала на странице в соцсети.

«Крайне странно слышать от Вас, как от публичной персоны, что вы поддерживаете небезызвестного человека, бросившего своих детей и манипулятивно оставившего их без финансовой поддержки. И я уже не говорю, о какой-либо другой поддержке», — отметила она.

В публикации Болгар в очередной раз подчеркнула, что Дуров не общается с детьми и «позволял себе абьюз», не поздравляет их с 2021 года с днями рождения, а сегодня лжет по поводу отношений пары.

Все заявления Дурова по поводу алиментов, продолжила женщина, противоречат здравому смыслу. По ее словам, запрошенная сумма алиментов была рассчитана швейцарскими семейными юристами в соответствии с законами этой страны.

«Если он не был доволен суммами, которые тратились все предыдущие годы в соответствии с нашим привычным уровнем жизни, что мешало ему мне об этом сообщить и понизить ежемесячные лимиты трат по банковским картам? Причина очевидна и является основанием для уголовного дела», — заключила Болгар.

Скандал Дурова и Болгар

Почти одновременно с новостями о задержании Павла Дурова в аэропорту Парижа, которое произошло 24 августа, стала набирать обороны и его история с Ириной Болгар. Точнее, называющая себя матерью троих детей бизнесмена начала выговариваться в интернете о том, какой тот плохой отец. Болгар даже подала против Дурова иск в Швейцарии.

Она заявила, что миллиардер якобы применил насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Причем речь идет о сразу двух инцидентах, в результате которых мальчик получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил Дурова родительских прав.

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Был и другой иск против Дурова, его Болгар подавала в 2023 году. Она требовала единоличную опеку над тремя детьми, рожденными от бизнесмена. Суд в Женеве встал на сторону Болгар.

На этом информационная война Болгар против Дурова в сети не завершается. Она продолжает подливать масла в огонь. Так, Дурова заявляла, что один из богатейших предпринимателей в мире платит ей мало алиментов. Представители Дурова быстро опровергли эту информацию. По их словам, бизнесмен суммарно выплатил ей порядка 25 миллионов долларов, 18 из которых она, как оказалось, потратила на люксовые предметы своего гардероба.

Вместе с тем Болгар решила отобрать у Дурова Telegram. По ее словам, мессенджер якобы является их совместным имуществом.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала Болгар за ее поведение в отношении Дурова. Она посоветовала разъяренной дамочке не бесить обычных людей и снизить сумму алиментов.

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