«Кучно бежали»: что известно о ЧП на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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По последним данным, пострадали более 20 человек, девять из них — дети.

Трагедией едва не закончились съемки художественного фильма «Василий Теркин». На площадке в Ленинградской области обрушились декорации, в результате чего пострадали более 20 человек, в том числе девять детей.

Деревянный помост не выдержал веса десятков людей. Во время инцидента на нем находились режиссер, оператор, звукооператор и массовка. Версии произошедшего — в репортаже корреспондента «Известий» Надежды Одинцовой.

Съемочный процесс, сцена на перроне, десятки актеров. Внезапно декорация с людьми обваливается. Не по сценарию.

«У нас там сцена была, что мы должны как гражданский персонал, люди, граждане, бежим на поезд. А поезд — военный эшелон, и нас туда не пускают. И в этот момент у нас просто обваливается сцена под нами. Со мной ребенок был, я его успела отпихнуть, он не пострадал. А я попыталась побежать, получается, что я упала на правую ногу», — говорит пострадавшая Марина Капустина.

Это должен был быть последний дубль. На кадрах — первые секунды после ЧП. На место происшествия оперативно прибыли медики.

В результате обрушения пострадали 23 человека. По данным источника «Известий», в их числе — девять детей. На съемочной площадке дежурила карета скорой помощи, поэтому пострадавших оперативно доставили в Лужскую ЦРБ, где и оказали медицинскую помощь. В основном, у пострадавших диагностировали ссадины и ушибы. У одной женщины — переломы голени обеих ног.

В эпицентре происшествия был и режиссер фильма Карен Геворкян. В телефонном разговоре он рассказал, что пострадал оператор и разбилась камера.

«Вы знаете, ничего криминального не произошло. Поэтому съемки фильма должны продолжаться. Актеры не пострадали», — считает режиссер фильма «Василий Теркин» Карен Геворкян.

Съемки фильма «Василий Теркин» проходили на территории воинской части рядом с поселком Толмачево. Актеры проходили контрольно-пропускной пункт по заранее составленным спискам, и часть леса на территории на несколько дней превратилась в съемочную площадку. Там и построили декорации.

По информации «Известий», их строила сама кинокомпания. Те, кто видел конструкции вживую, усомнились в их устойчивости.

«Мы, к счастью, покинули площадку чуть раньше. Но судя по тому, как все было организовано, это не удивительно. Конструкция была не укреплена должным образом. А люди бежали по платформе — не менее 70 человек. Очень кучно бежали», — отмечает один из очевидцев.

Эксперт, который изучил видео с места происшествия, рассказал, что деревянная платформа, вероятно, не была предназначена для такого количества людей.

«Условно говоря, на этом мостке, на котором они стояли, по предварительному договору должно было быть восемь человек, а в итоге режиссер туда поставил 20. Понятно, что это должно быть заранее в голове у художника и постановщика, что режиссер может на ходу что-то придумать», — указывает художник-постановщик кино Мукаддэр Карабаджак.

Похожий случай и тоже в Луге произошел чуть больше года назад. Тогда во время фестиваля сотни человек скопились на деревянном мосту, который не выдержал такой нагрузки и обрушился. Тогда все закончилось гибелью одного человека и уголовным делом.