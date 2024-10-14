Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Для водителей, которые не могут проехать, развернуты пункты обогрева.

Сильный снегопад парализовал движение на трассе в Амурской области. Десятки груженых фур не могут заехать на подъем и сползают в кювет. Дальнобойщики пытаются чистить снег, но ничего не помогает. Хуже всего сейчас около поселка Лапри. Некоторые водители стоят там с ночи.

На помощь людям пришли спасатели. Для водителей, которые не могут проехать, развернули пункты обогрева. Многотонникам власти временно запретили движение по этому маршруту. Отказаться от поездок просят и водителей легковушек.