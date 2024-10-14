Уникальная маневренность мототехники армии РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В некоторых ситуациях это становится своего рода защитой для бойцов.

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск для обеспечения снабжения, доставки и эвакуации личного состава применяют мототранспорт на передовой. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Мотоциклы и квадроциклы, отличающиеся высокой скоростью и проходимостью, используются как на поле боя, так и в тылу. Они помогают повысить мобильность подразделений в бою и решают вопросы снабжения.

Мотоциклы используются в качестве многоцелевого легкого скоростного транспорта, который позволяет решать множества задач. Снабжение – доставка провизии, воды, вещей первой необходимости и боекомплекта бойцам непосредственно на передний край. Оперативная доставка и высадка десанта, а также эвакуация раненых из зоны боевых действий. Благодаря своей скорости и проходимости они позволяют быстро достигать нужной точки и выполнять поставленную боевую задачу.

Основное преимущество мототранспорта перед другими классами техники, такими как бронемашины – высокая скорость и маневренность как на шоссе, так и по пересеченной местности. Благодаря этому мототехника может быстрее преодолевать заданный маршрут и уклоняться от обстрела.

Также важны малые габариты мототехники. Квадроцикл или мотоцикл имеет больше шансов незамеченным пройти по маршруту, что особенно ценно при работе на линии боевого соприкосновения или в ближнем тылу.

В некоторых ситуациях скорость и маневренность становятся своего рода защитой. Бойцы на мототранспорте имеют шанс уйти из-под артиллерийского обстрела либо уклониться от FPV-беспилотника. При этом ходовые характеристики в некоторой мере компенсируют отсутствие конструктивной защиты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.