Пустынные улицы и обгоревшие дома: кадры из освобожденного от ВСУ Угледара
ВСУ оставили после себя разрушенный Угледар
Фото, видео: 5-tv.ru
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Ожесточенные боевые действия в этом городе шли с 2022 года.
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры из освобожденного ВС России Угледара. В этом городе ожесточенные боевые действия длились с 2022 года.
На кадрах видно, как пострадал город за время пребывания там боевиков и националистов ВСУ. Разрушенные и обгоревшие дома, поврежденные боеприпасами автомобили и пустынные улицы. В квартирах мирных жителей перевернутая и сломанная мебель.
Местные жители рассказывали после освобождения, что ВСУ обстреливали жилые дома, чтобы заставить местное население покинуть город и таким образом не мешать мародерствовать. А украинские телеканалы регулярно появлялись для съемок сюжетов о якобы обстрелах города со стороны российских позиций.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы решительно выдавливают ВСУ из Донбасса.