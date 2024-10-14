Лянка Грыу мечтает сняться в азиатском кино: «У них совершенно другой подход»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Артистка востребована в России — главные роли сразу в нескольких проектах. В планах знаменитости только расширение карьерных горизонтов.

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу рассказала о своих планах и актерских амбициях в интервью 5-tv.ru на международном кинофестивале зрительского кино «КиноБраво». На счету звезды более 70 известных сервису «Кинопоиск» полнометражных и многосерийных проектов, и она не планирует останавливаться на достигнутом. По словам артистки, ожидается несколько премьер с ее участием, все — главные роли. Но особый интерес представляет для нее международный опыт.

Фестиваль «КиноБраво» представил российскому зрителю много аутентичных зарубежных картин, по новому раскрывших страны, в которых они создавались. И это еще больше вдохновляет Лянку Грыу пробовать себя за границей. В каком-то смысле даже проверить собственный профессионализм и гибкость.

«Мне очень интересно поработать в Азии. Корея, может быть, Таиланд — такие азиатские страны, У них совершенно другой подход. И для меня это было бы интересным таким выходом из зоны комфорта, И роли тоже, мне кажется, приезжих в мононации, то есть в такие страны, могут быть очень интересными, драматическими», — сказала актриса.

Как отметила Грыу, кинофестивали помогают зрителям и артистам избавляться от стереотипных представлений о разных странах. Известно, что «типичных» русских нередко за границей видят играющими на балалайке в обнимку с медведями, а индийцев, например, внезапно начинающими петь и танцевать в середине сцены. Творчество современных режиссеров доказывает — все далеко не так однозначно.

«Благодаря такому искреннему личному соприкосновению с кинематографистами из других стран и с их авторским кино мы можем увидеть, какая боль у страны, какие сейчас потребности у зрителей их, о чем вообще истории рассказываются в других странах. И Это правильное обогащение и знакомство с культурой другой стороны», — заключила Грыу.

Сегодня Лянка Грыу — востребованная артистка, активно работающая на съемочной площадке и в кино. Она смогла вернуться к своей карьере после продолжительной паузы, что в мире шоу-бизнеса практически чудо. Несколько лет звезда посвятила заботе о нейроотличном сыне. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса узнала об аутизме наследника, помогла ему и многим мамам особенных детей.