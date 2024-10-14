Байден заявил о готовности к переговорам с РФ, КНР и КНДР по сокращению ЯО

Фото: AP/TASS

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Президент США призвал мировое сообщество продолжать путь к избавлению от ядерного оружия.

Соединенные Штаты готовы вести переговоры о сокращении ядерных вооружений с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий. Об этом сообщил глава государства Джо Байден в своем письменном заявлении на сайте Белого дома, посвященном присуждению в этом году Нобелевской премии мира «Нихон Хиданкё» — японской общественной организации, созданной в 1956 году людьми, пережившими атомные бомбардировки.

«На протяжении десятилетий члены „Нихон Хиданкё“ служили живым свидетельством катастрофических человеческих жертв, вызванных применением ядерного оружия, рассказывая историю, которую необходимо услышать человечеству», — сказал американский лидер.

Байден подчеркнул, что мировому сообществу необходимо продолжать двигаться к тому дню, когда мир окончательно избавится от ядерного оружия. И вдохновляться деятельностью сегодняшних лауреатов Нобелевской премии мира. Об этом, по словам президента, ему «убедительно напомнили» в прошлом году, когда он посетил Хиросиму и встретился с человеком, выжившим после удара атомной бомбы.

«Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу. Ни нашим странам, ни всему миру не выгодно препятствовать прогрессу в сокращении ядерных арсеналов», — сказал Байден.

Президент США отметил также, что снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них: ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми коллективно работало мировое сообщество.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Японии Сигэру Исиба, вступивший в должность 1 октября, рассуждая о перспективах отказа от ядерного оружия, напомнил, что именно США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.