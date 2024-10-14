Суд арестовал более 206 миллионов рублей на счетах блогера Сергея Косенко

Фото: Telegram/Сергей Косенко/kosenkonasvyazi

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Инфлюенсер с многомиллионной аудиторией стал героем скандала после того, как бросил своего двухмесячного сына в сугроб.

Суд в Москве арестовал более 206 миллионов рублей на банковских счетах популярного блогера Сергея Косенко. Имя инфлюенсера появилось на первых полосах в начале года после публикации видео, на котором он бросает своего двухмесячного сына Лео в сугроб во время отдыха в Куршевеле. Ролик опубликовал сам Косенко, реакция публики оказалась для него неожиданной. Несмотря на попытки оправдаться, мол, это была кукла, а не малыш, подписчики резко осудили его.

«Объяснения» не сработали и когда скандальный ролик был удален, на блогера обратили внимание госорганы, у него начались проблемы с законом. На этот раз, как сообщили журналистам ТАСС представители правоохранительных органов, заблокированы счета Косенко.

«Один из столичных судов по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера в размере 206,38 миллиона рублей, находящиеся на 43 счетах в различных российских банках», — заявил информатор.

По данным источника агентства, Косенко подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка согласно статье 156 Уголовного кодекса (УК) РФ. Наказание по статье подразумевает штраф в размере 100 тысяч рублей или в размере зарплаты (дохода) осужденного за период до одного года. Вероятно, По данным правоохранителей, арестованная сумма как раз представляет и есть доход блогера за 2023 год.

Тот самый ролик с двухмесячным Лео в снегу. Фото, видео: Instagram*/sergey_kosenko; 5-tv.ru

На этом беды Сергея Косенко не кончаются. Незадолго до объявления об аресте счетов стало известно, что его объявили в розыск. Помимо неисполнения родительских обязанностей ему вменяют покушение на причинение ребенку тяжкого вреда. Кроме того, в сентябре против него возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Соответствующая информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Возмутительное видео с ребенком Косенко опубликовал 7 января. На этих кадрах звезда соцсетей высоко подбрасывает мальчика, после чего тот погружается в снег с головой. Папа счастливо улыбается, на фоне звучит новогодняя музыка. Подпись: «Первый полет Лео». Претензии у пользователей возникли не только к блогеру, но и к его жене Александре Беляковой, которая допустила издевательства над малышом. В следующем видео в снег прыгали уже горе-родители.

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер Оксана Самойлова купила своей козе кардиган за 79 тысяч рублей.

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