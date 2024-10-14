Виктория Маслова о своем увлечении: «Я была во всех известных караоке Москвы»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Триггер» рассказала о своих музыкальных талантах.

Актриса театра и кино Виктория Маслова известна широкому зрителю по сериалам «Триггер», «Исчезнувшая», «Невский. Расплата за справедливость», «Такси под прикрытием» и многим другим проектам. Но не все знают, что у артистки есть еще один талант, которому она отдается с особенным вдохновением. Она обожает петь и регулярно бывает в популярных столичных караоке.

На международном кинофестивале зрительского кино «КиноБраво» Маслова рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что одна из ее коронных песен — «Люблю ковбоя» из кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов», в картине она исполнена голосом народной артистки РФ Ларисы Долиной. По словам актрисы, ее легко застать с микрофоном в компании друзей за строчками «А вот за что я люблю ковбоя, скажу ему лишь одному…».

«Обожаю. Я была во всех самых известных караоке Москвы… Буквально вчера мы были в караоке… И я очень люблю эстраду, поп-музыку конца 1980-х начала 1990-х. Сейчас снимают кино „Комбинация“, „Король и шут“ и так далее, на самом деле я эту музыку всегда исполняла в караоке. Она мне всегда нравилась, она всегда есть в плейлисте в моей машине», — поделилась звезда.

Актриса родилась в казахстанском городе Актюбинске (Казахская ССР), окончила Ярославский государственный театральный институт, затем работала в Шахтинском театре драмы и комедии «Пласт», а с 2007 года — в московском театре «Сфера». Как артистка кино стала узнаваемой после съемок в сериалах «Спальный район» и «Не женское дело», также хорошо запомнилась зрителям ее роль в «Триггере», а также полнометражном проекте «Триггер. Фильм».

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