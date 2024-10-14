Канье Уэста обвинили в изнасиловании на вечеринке рэпера P. Diddy

Фото, видео: www.globallookpress.com/Imagespace; 5-tv.ru

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По словам пострадавшей, рэпер сам признался ей в этом два года назад.

В США сейчас разгорается скандал вокруг Канье Уэста. Бывшая помощница американского рэпера обвиняет его в изнасиловании. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на судебные документы.

По словам Лорен Пишотты, случилось это на одной из тех самых скандальных вечеринок P. Diddy Якобы, помощница на вечеринке сделала несколько глотков алкоголя, после чего почувствовала слабость и перестала соображать, а на следующий день и вовсе не смогла ничего вспомнить.

Об изнасиловании ей рассказал сам Уэст в 2022 году перед ее увольнением. И теперь такое откровение может обернуться для него — тюремным сроком.