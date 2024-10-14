NASA отменило расстыковку Crew Dragon с россиянином на борту от МКС
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Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Hardt; 5-tv.ru
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Экипаж не может вернуться на Землю уже в четвертый раз.
Экипаж Crew Dragon застрял на орбите теперь уже на неопределенный срок. Возвращение корабля с россиянином Александром Гребенкиным и тремя американскими астронавтами снова отложили — в четвертый раз.
Корабль не может вернуться на Землю уже почти неделю из-за урагана «Милтон» в Мексиканском заливе. Накануне была назначена очередная попытка, но в НАСА заявили, что погода у берегов Флориды, куда должен приводниться корабль вновь испортилась.