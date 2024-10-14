В Москве стартовал всероссийский фестиваль «Наука 0+»

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На десятках площадок выступают нобелевские лауреаты и российские знаменитые ученые.

Новейшие российские разработки представили в Москве — на огромной выставке «Наука 0+». Это десятки площадок с лекториями, где выступают нобелевские лауреаты и наши знаменитые ученые, а еще интерактивные экскурсии и даже мастер-классы. Какая она — наука будущего — все выяснил Эрик Галяутдинов.

Локальная молния, или электрический разряд, это катушка Теслы — основа всего, что сейчас называют беспроводным. Впрочем, сегодня технологии продвинулись далеко вперед. Энергию добывают буквально в стакане.

Занимательная физика — часть масштабного фестиваля «Наука 0+». О сложных лабораторных исследованиях здесь говорят просто и для всех.

От первобытных микроорганизмов до современных нейросетей, от архитектуры до генетики — наука здесь действительного для каждого. Например, авиатренажер, на котором готовят профессиональных пилотов. Приборы на нем в точности, как у реального легкого истребителя МиГ-35, разве что скорость в 2500 километров в час не ощутишь.

«Наука 0+» уже не первый год является событием международного размаха. Статус фестиваля подчеркивают и его участники. Среди них — лауреат Нобелевской премии мира из Южной Кореи Рае Квон Чунг. Он отметил, что российская наука — пример для всего мира.

«Российские университеты всегда были в мировом топе. Здесь высокий уровень науки. Я думаю, что российские ученые продолжат играть важную роль в мире», — отметил нобелевский лауреат Рае Квон Чунг.

На всех площадках фестиваля (а их немало) — десятки стендов. Здесь словно самый настоящий храм науки и, как полагается, сотни паломников. И российским ученым есть что показать. Для гостей фестиваля организовали видеосвязь с МКС. Там, к слову, тоже исследуют все: от климатических изменений до медицины.

Мало кто знает, но первый человек на Луне, американский астронавт Нил Армстронг, целовал землю у дома российского ученого Юрия Кондратюка. Он первым рассчитал траекторию полета до спутника Земли. Это лишь один факт, на фестивале гости узнали десятки других. От тех, кто и сам когда-то был в космосе.

«Именно на вот таких встречах ребята понимают, чем они хотят заниматься в жизни. Кто-то, может быть, заинтересуется профессиями, связанными с ракетно-космической техникой», — отмечает Герой РФ, летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Впрочем, профориентация работает. Как отметили организаторы, за время проведения фестиваля спрос на технические и инженерные специальности сильно вырос.

«20 лет уже фактически фестивалю, уже два поколения прошло ребят, которые 20 лет назад пришли на фестиваль, а сейчас это те ребята, кто делает крутую науку в лабораториях», — рассказывает руководитель дирекции Всероссийского фестиваля «Наука 0+» Леонид Гусев.

В прошлом году фестиваль посетили 18 миллионов человек из четырех стран мира. В этом больше локаций, больше стендов, потому, уверены организаторы, есть все шансы поставить новый рекорд.