Тест-систему для определения вируса «Блютанг» разработали в России
23 0
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Заболевание активно распространяется по фермам Европы.
В России разработали тест-систему для определения у животных нового опасного вируса «Блютанг», или «синий язык». Заболевание сейчас распространяется по фермам Европы.
Болезни подвержены домашние и дикие жвачные животные. Заражение происходит через укус насекомых или от уже инфицированной особи.
Для человека «Блютанг» не опасен. В Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию на контроле и следят за распространением вируса.