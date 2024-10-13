Минимум 67 человек получили ранения при атаке беспилотников на север Израиля

Ynet: при ударе беспилотников по Израилю пострадали 67 человек

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cindy Riechau; 5-tv.ru

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Часть пострадавших — в критическом состоянии, к их эвакуации привлекли вертолеты.

Минимум 67 человек получили ранения при ударе беспилотников по району Биньямина на севере Израиля. Об этом заявил глава израильской службы неотложной медицинской помощи Эли Бин, которого цитирует издание Ynet.

Уточняется, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще пятеро — в тяжелом. На кадрах, снятых очевидцами, видна эвакуация раненых на носилках, а также прибывшие на место удара вертолет и «скорая».

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», у пострадавших осколочные ранения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате в северной морской зоне беспилотника, запущенного с территории Ливана.

Накануне сообщалось, что Израиль нанес удар по ливанскому Бейруту американскими авиабомбами Jdam, в результате чего погибли 22 человека и 117 получили ранения.

Осколки американского боеприпаса прямого поражения обнаружили в обломках рухнувшего жилого дома. Их принадлежность авиабомбам Jdam подтвердили отдел по кризисам, конфликтам и вооружениям правозащитной организации Human Rights Watch и бывший американский военный специалист по взрывотехнике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль наносит удары по густонаселенным районам столицы Ливана. Под удар ЦАХАЛ попали даже миротворческие силы ООН, которые в начале октября призвали стороны конфликта отказаться от эскалации.