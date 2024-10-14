Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Более того, Олаф Шольц оставил без внимания просьбы Зеленского, который во время визита в Германию потребовал дальнобойные ракеты.

Такой упор именно на живую силу вполне понятен — ведь стало известно, что Германия больше не будет поставлять военную технику Украине. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Газета подчеркивает, что министерство обороны ФРГ прекращает поставки БМП и танковых гаубиц, а также танков Leopard-2. Хотя у немцев есть еще почти 300 экземпляров этой тяжелой техники.

Причина проста — в Берлине не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии провести контрнаступление. Более того, Олаф Шольц оставил без внимания просьбы Владимира Зеленского*, который во время визита в Германию потребовал дальнобойные ракеты Taurus и разрешение быть ими вглубь России.

Военные эксперты отмечают, что европейское турне главы украинского кабмина провалилось — он ни на шаг не продвинулся с двумя ключевыми требованиями из, так называемого, «плана победы».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.