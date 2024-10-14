Не рой соседу яму: названы предварительные причины взрыва газа в Уфе

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru

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Жителей многоквартирного дома расселили в пункте временного содержания, а следствию предстоит еще разобраться в причинах трагедии.

Теперь к деталям громкого ЧП в Уфе, где в одном из домов произошел мощный взрыв газа. Мужчина, который предположительно мог его устроить, задержан. Оказалось, что он сделал это, чтобы убить соседа, с которым конфликтовал.

У него дома газ отключили за неуплату, но он снял заглушку, из-за чего в квартире скопился метан, который и сдетонировал. При взрыве загорелась квартира, пострадал сам виновник ЧП и еще одна женщина. Возбуждено уголовное дело. Эмиль Тимашев собрал всю хронологию событий.

О силе взрыва в пятиэтажке в Уфе, можно судить по этим кадрам. Бытовой газ взорвался в квартире на втором этаже. Окна выбиты, разрушен вход в подъезд. В самом жилище сразу же вспыхнул пожар.

«Так вот походу, что взорвалось. Там горит все», — комментирует кадры шокированный сосед из дома напротив.

Все произошло рано утром, когда многие жильцы еще спали. Перепуганные люди тут же начали выбегать на улицу, но жильцы соседних квартир оказались заблокированы. Подъезд полуразрушен из-за взрыва.

«У меня перекосило дверной косяк, и я долго не могла выбраться наружу. Большое спасибо моему соседу по площадке, который смог меня вытащить. иначе я бы осталась в этом задымлении и не известно, что со мной было», — рассказывает одна из жительниц подъезда.

Серьезно пострадали два человека. Осколочное ранение получила молодая женщина, которая проживала по соседству. Сейчас она в больнице.

Хозяин квартиры, где произошел хлопок, чудом выжил. У него сильнейшие ожоги лица. Мужчине экстренно оказали помощь сами жильцы прямо на месте. После он даже смог самостоятельно выйти из подъезда.

«А можете вспомнить, как все произошло? Вы спали?»

«Немножко, да».

Что стало причиной взрыва мужчина ответить не смог. Его госпитализировали. На месте продолжают работать спасатели и следователи. Находиться в пятиэтажке сейчас небезопасно, поэтому жильцов эвакуировали — для них специально подготовили пункт временного размещения.

Семья Динары Ахметовой живет над той самой квартирой, где произошел взрыв. Еще до взрыва она почувствовала запах газа и даже успела вызвать аварийную службу. По ее словам, многие соседи давно жаловались на хозяина злосчастной квартиры.

«Взрыв. У нас приподнялся пол. Схватили детей в первую очередь быстро. Дети хоть и не маленькие, но они спали. И выставили их на улице. Под нами жил очень неблагополучный человек, потому что периодически у него были шумы, были гулянки», — рассказывает Динара Ахмадеева.

Многие считают, что мужчина просто мог забыть про включенную газовую плиту. Эту версию предстоит отработать правоохранительным органам. Сейчас на месте взрыва спасатели разбирают завалы. А специальной комиссии предстоит оценить, насколько безопасно находиться в соседних квартирах и когда жильцы смогут вернуться домой.