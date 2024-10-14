Названа причина аварийной посадки Ан-3 в Якутии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Расследованием инцидента, приведшего к гибели пассажира, займутся МАК и Росавиация.

Потеря тяги двигателем и его дальнейший отказ стали причиной аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии. К такому выводу пришли специалисты транспортной прокуратуры, которые провели проверку ЧП.

Инцидент произошел в полутора километрах от аэропорта Олекминска — проблемы с двигателем начались почти сразу после взлета. Пилот до последнего пытался смягчить удар, но внизу оказался лес. Сломав несколько десятков деревьев, самолет остановился — его фюзеляж от ударов сильно деформировался, крылья оторвало.

Помимо трех членов экипажа в салоне было двое геофизиков, один из них скончался на месте от полученных травм. Теперь расследованием деталей займутся межгосударственный авиакомитет и Росавиация.