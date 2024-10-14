Любимый герой детских сказок Винни-Пух отмечает день рождения

Фото: Кадр из м/ф «Винни-Пух», реж. Фёдор Хитрук, 1969 г.

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Плюшевому медвежонку уже 98 лет.

День рождения плюшевого друга нашего детства каждый год отмечается 14 октября. Так следует из информации в открытых источниках.

Именно в этот день в 1926 году вышла книга Алана Милна про Винни-Пуха. Однако многие уверены, что день рождение Пуха — 21 августа 1921 года, когда Милн подарил своему сыну плюшевую игрушку. Но все же стоит придерживаться официальной версии.

История праздника

По информации одного из британских издательств, все началось с игрушки. Алан Милн начал писать свою книгу сразу после того, как подарил сыну плюшевого медведя, набитого опилками. Одна из первых историй была опубликована в газете незадолго до Рождества 1925 года, но осталась без внимания читателей и критиков. Позднее полное издание книги стало бестселлером и любимым семейным чтением для многих поколений детей и их родителей, что также касается и других произведений автора о медвежонке и его друзьях.

Чуть позже Винни-Пух увидел и русский мир. В 1958 году известный детский писатель и переводчик Борис Заходер прочитал статью о книге Милна в английской энциклопедии для детей, где были приведены цитаты и картинки. По информации открытых источников, писателю настолько понравилось увиденное, что он сразу же начал искать саму книгу. Перевод Милна оказался очень популярным среди юных читателей.

Далее на киностудии «Союзмультфильм» создали мультик, который впоследствии стал культовым. Медвежонок Винни-Пух, его верный друг Пятачок и другие герои быстро завоевали любовь детской публики в Советском Союзе.

Как празднуют

Согласно информации британского издания, в библиотеках страны организуются выставки книг, конкурсы детских рисунков и другие мероприятия для юных читателей. То же самое проводят и в российских библиотеках для юных читателей и любителей толстячка.

Многие дети через такие мероприятия раскрывают свой творческий потенциал. Это отличный способ привлечь их к занятиям искусством, что способствует значительному обогащению духовной жизни и развитию эстетического вкуса.

Иногда экспонаты создаются в смешанных техниках, что подтверждает безграничную детскую фантазию. Например, на одной из выставок можно увидеть Винни-Пуха, выполненного из пенопласта, тыквенный домик Кролика, на других — верного друга Пятачка.

Русский медвежонок

Кроме Бориса Заходерова есть еще несколько авторов, создавших свои интерпретации Винни-Пуха. Все они изображали не медвежонок, а взбесившийся одуванчик, существо неопределенной формы: шерстяное, колючее, будто сделанное из старой швабры, потерявшей форму. Каждый считал, «в этом что-то было».

Художники использовали особенные техники рисунка, благодаря чему, мы видели Винни разным.

Даже спустя почти 100 лет с выхода книги дети все равно любят этот мультик. Сейчас есть современные мультфильмы и книги на разных языках, но ни что так не привлекает малышей, как оригинал сказки. Вот как один подарок может стать вековой историей.

Ранее 5-tv.ru писал, что исследователи назвали любимых детских персонажей. Отечественные мультфильмы, по мнению родителей, транслируют значимые для воспитания детей ценности.