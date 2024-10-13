«Возбуждено уголовное дело»: подрывника пятиэтажки в Уфе подозревают в убийстве

На устроившего взрыв в пятиэтажке в Уфе возбудили дело о покушении на убийство

Фото, видео: Telegram/МЧС Башкортостан/mchsrb01, sledcom02; 5-tv.ru

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Целью преступления по версии следствия была месть соседу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Уфе. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Республике Башкортостан.

«По версии следствия, утром 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывающий личную неприязнь к своему соседу, решил его убить», — рассказали представители ведомства.

Для этого он демонтировал заглушку газовой трубы, которую поставили специалисты из-за неуплаты. В результате жилое помещение наполнилось газом и через время произошел взрыв.

Примечательно, что от злого умысла преступника пострадал только он сам и женщина. А вот тот самый сосед-неприятель, к счастью, оказался цел и невредим.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям: «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Умышленные повреждение имущества». Они продолжают осмотр здания для сбора вещественных доказательств и установки деталей обстоятельств. Вскоре запланирован ряд экспертиз.

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