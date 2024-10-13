Солист группы «Земляне» Скачков похоронил супругу после 31 года совместной жизни

Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

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Пара воспитала двоих детей: родного сына Сергея и приемную дочь Машу.

Солист группы «Земляне» Сергей Скачков похоронил свою третью жену Альбину, с которой прожил более 30 лет и воспитал двоих детей. Трагическую новость в эфире федерального телеканала сообщил ведущий Тимур Кизяков.

«Прежде чем наша программа продолжится, должен сообщить вам трагическую весть. Не так давно Альбины не стало. Но пусть хотя бы ближайшие полчаса они побудут все дома. Светлой памяти Альбины посвящается», — сказал он в начале передачи.

Причину смерти супруги музыканта телеведущий не уточнил.

Запись семейной программы Кизякова состоялась еще при жизни женщины. Во время съемок Альбина рассказала о том, как совершенно случайно, через подругу, познакомилась со Скачковым, и сразу почувствовала в нем родственную душу.

«Какое-то доверие сразу было. Мне казалось, что он — родная душа, божья искра, о которой говорят и которую нельзя разложить на составляющие», — делилась Альбина.

В 1998 году у пары родился сын, которого назвали Сергеем. Супруги мечтали о том, чтобы родить еще и дочь, однако не решались в силу возраста. Тогда они отправились в детский дом, где сразу влюбились в девочку по имени Маша.

Альбина призналась, что «сердцем почувствовала» девочку, и пошутила, что аист ошибся адресом, когда принес Машу не ей, а другим родителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гитарист Сергей Колчин, работавший в коллективах «Земляне» и «Лицей», скончался в возрасте 45 лет.