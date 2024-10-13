Скандалы, интриги, расследования: Кудрявцева возмущена поведением Болгар

Фото: Instagram*/missbolgar

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Телеведущая советует разъяренной дамочке не бесить обычных людей и снизить сумму алиментов.

Телеведущая Лера Кудрявцева дерзко ответила предполагаемой матери троих детей Павла Дурова из-за ее запроса на алименты. Конфликт между ними возник в соцсетях.

Кудрявцева поддерживает сторону основателя Telegram Павла Дурова. В своем блоге звезда «напала» на Ирину Болгар.

«Там бывшая Павла Дурова с дуба рухнула. Просит алименты не то, что миллионы, а миллиарды. Вот, что чужие деньги с людьми делают?» — негодует телеведущая.

Ирина Болгар, которая не пропускает ни одного высказывания в свою сторону от кого бы то ни было, конечно же ответила телеведущей.

«Дорогая Лера. Не имела удовольствия познакомиться с вами лично, но крайне странно слышать от вас, как от публичной персоны, что вы поддерживаете небезызвестного человека, бросившего своих детей и манипулятивно оставившего их без финансовой поддержки. И я уже не говорю, о какой-либо другой поддержке», — заявила Болгар.

На этом разъяренная Болгар не остановилась и заверила, что потребовала с Павла 14 миллиардов рублей, потому что так рассчитали ее юристы в соответствии с законами Швейцарии, где она сейчас проживает вместе с его тремя предполагаемыми детьми. Она уверяет, что в эту сумму входит весь период взросления наследников Дурова с учетом будущих расходов на образование.

Кудрявцева тоже не может остаться в стороне, ведь ей всегда есть что сказать.

«Мне искренне жаль, что Павел не видится с детьми и это отвратительно. Мне очень жаль, что Павел не помогает материально — это тоже не в его пользу. Но когда вы заговорили о сумме алиментов, конечно, мало, кто вас пожалел. Это не алименты — это грабеж. Просто не бесите обычных людей суммами в миллиарды. Здесь вас никто не поддержит», — заверила телеведущая.

Новый конфликт в шоу-бизнесе начинает набирать обороты. Болгар все больше «подливает масла в огонь», выдвигая разные требования бизнесмену и экс-возлюбленному. Поклонники с нетерпением ждут дальнейшего развития события между «подругами по переписке». К тому же, почти все поддерживают Павла и уверены, что Болгар просто его оклеветала.

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