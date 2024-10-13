Украинцы затравили Джареда Лето из-за желания выступить в России
Украинцы набросились на Джареда Лето после того, как он пообещал выступить в РФ
Фото: www.globallookpress.com/Snapshot/Daniela Vorndran
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Соцсети американской звезды буквально «разрываются» от негативных комментариев хейтеров из Незалежной.
Украинцы набросились с критикой на американского певца Джареда Лето после того, как он пообещал выступить с концертами в России. Блог знаменитости буквально разрывается от комментариев злостных хейтеров.
Все дело в том, что во время выступления со своей группой 30 Seconds To Mars в Сербии музыкант, увидев огромное количество россиян, заявил, что хочет встретиться с преданными поклонниками в РФ, когда все «проблемы» закончатся.
«Вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей Родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть», — произнес на концерте артист.
Реакция на это украинцев не заставила себя долго ждать.
«Приезжайте на Украину, чтобы почувствовать уровень этих «проблем»;
«Я приглашаю вас на Украину. Правда, у нас тут есть небольшие «проблемы»;
«Никогда не приезжайте на Украину, если вы думаете, что у нас только „проблемы“ и хотите посетить Москву. Вам здесь не рады»;
«Московская подстилка», — написали украинцы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джарел Лето рассказал, когда выступит в России.