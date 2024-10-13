«Примите соболезнования»: мэр Сибая «поздравил» жителей с Днем Башкирии
Глава Сибая Озерцов оговорился, поздравляя жителей с Днем Башкортостана
Фото, видео: ВКонтакте/Сергей Озерцов/Сергей Озерцов; 5-tv.ru
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Курьезный момент выступления градоначальника попал на видео и распространился в Сети.
Исполняющий обязанности мэра города Сибая Сергей Озерцов оговорился, когда поздравлял жителей с Днем Республики Башкортостан. Курьезный момент выступления чиновника попал на видео, после чего распространился в Telegram-каналах.
«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — сказал Озерцов в своей поздравительной речи.
Слова градоначальника в зале встретили неуверенными аплодисментами, а сам он как ни в чем не бывало продолжил речь.
Позднее Озерцов еще раз поздравил сибайцев в своем Telegram-канале, назвав День Башкортостана символом единения, мира и согласия его многонационального населения, а саму республику — примером стабильности и благополучия.
Также и. о. мэра Сибая извинился за свою оговорку во время поздравительной речи.
«Приношу свои извинения за то, что не справился с эмоциями и допустил оговорку. Это не было намеренно», — сказал Озерцов в интервью местным журналистам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на конференции Лейбористской партии, призвал палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников.