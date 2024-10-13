«Ждали десять лет»: Корнелия Манго беременна первенцем

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Артистка находится на седьмом небе от счастья.

Звезда «Фабрики звезд-7» Корнелия Манго сумела забеременеть спустя десять лет попыток. Об этом стало известно из ее блога в Сети.

Артистка замужем с 2016 года. На протяжении всего этого времени они с супругом пытались зачать ребенка. Они не хотели прибегать к процедуре ЭКО и старались создать малыша самостоятельно.

Певица уже отчаялась, но случилось чудо. Несмотря на то, что ее женское здоровье было в плачевном состоянии и врач настоятельно рекомендовал все же начать собирать анализы для ЭКО, она смогла забеременеть сама.

«Самая большая мечта моей жизни! Как же долго я их ждала, многим это легко дается, но мы ждали десять лет с мужем. Сегодня годовщина наших отношений: ровно десять лет как я счастлива с любимым мужчиной», — написала певица.

Артистка отметила, что поняла об интересном положении, когда у нее стало переменчивое настроение. В день, когда звезда заподозрила, что с ней происходит что-то необычное, она впервые поругалась с женщиной в очереди из-за того, что та толкалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Брухунова опубликовала доказательство второй беременности.