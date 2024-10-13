Умер заслуженный артист РФ Алексей Дулькевич

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На протяжении нескольких лет музыкант выступал вместе с легендой шансона Михаилом Кругом.

Из жизни ушел заслуженный артист России, скрипач-виртуоз, вокалист Алексей Дулькевич. Об этом сообщила пресс-служба продюсерского центра «Ночное такси» в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Алексей Дулькевич — петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России… Легендарный музыкант… Истинный артист», — говорится в сообщении.

Дулькевичу был 71 год. Причины смерти не раскрываются, а также не уточняются дата и адрес проведения церемонии прощания с артистом.

Алексей Дулькевич родился 26 марта 1953 года в Ленинграде. Он вырос в семье артистов, а с 1972 года выступал как танцор и скрипач в Государственном ансамбле цыган при Ленконцерте. С 2000-го Дулькевич на протяжении двух лет гастролировал по России и за рубежом с легендой шансона Михаилом Кругом в составе группы «Попутчик», в которой музыкант играл на скрипке и отвечал за вокал. С 2002 года по 2009-й он работал в группе «Старая армия» Александра Розенбаума.

Дулькевич также проработал на студии «Ночное такси» в составе коллектива «Братья Жемчужные» много лет. Его имя стало основой современного шансона. В последние годы скрипач издавал альбомы, которые становились раритетными для коллекционеров и ценителей цыганских романсов.

В память о Дулькевиче скоро выйдет песня «Цыганская» в составе альбома автора-исполнителя Павла Берденникова. Скрипач-виртуоз знал о ней, даже давал подсказки по аранжировке.

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