Более 300 боевиков и 10 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области

ВС РФ за сутки ликвидировали более 300 боевиков в Курской области

Фото: Александр Река/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также за последние сутки российским бойцам удалось отразить пять контратак противника.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают вытеснять противника из Курской области. За минувшие сутки армия Украины потеряла более 300 боевиков и военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка Leopard немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

Так, подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.

Вместе с тем российским бойцам удалось отразить пять контратак противника в направлении Зеленого Шляха, Нижнего Клина и Покровского. Также была предотвращена одна попытка националистов прорваться через госграницу РФ. Их остановили в направлении населенного пункта Новый путь.

Войска РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах следующих населенных пунктов: Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Еще удары наносились удары по скоплениям живой силы противника и его военной технике в Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 22 600 боевиков. Также была уничтожена военная техника, в том числе 157 танков, 77 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 бронированных машин, 619 авто, 186 артиллерийских оружий, 36 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два бойца РФ пострадали при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области. Армия Украины атаковала шестью беспилотниками регион.