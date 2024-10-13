МВД объявило в розыск блогера Косенко, бросившего малолетнего ребенка в сугроб

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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По какой статье ищут его?

Министерство внутренних дел России объявило блогера Сергея Косенко, попавшего в скандал после публикации видео, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб, в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

«Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в карточке.

При этом прежде в правоохранительных органах в беседе с агентством рассказали о возбуждении дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По данным статьям Косенко грозит до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

В январе этого года Косенко, на которого подписаны почти семь миллионов человек, опубликовал видео, на котором бросает в снег своего двухмесячного сына Лео. В комментариях фолловеры обрушились на Косенко с резкой критикой.

Многие сочувствовали мальчику, оскорбительно высказывались о его родителях, сомневались в их вменяемости и угрожали последствиями. Подписчики напрямую угрожали Косенко заявлением в органы опеки и проверками.

Блогер поспешил оправдаться, сказав, что для съемок использовал куклу. Позднее он заявил, что видео, где он бросает своего двухмесячного сына в снег, — это монтаж, а еще позже — извинился и осудил идею съемки видео с полетом ребенка в сугроб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против блогера Косенко возбудили дело о пропаганде наркотиков.