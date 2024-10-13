Фото: Омское отделение Союза театральных деятелей России

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Артиста не стало в возрасте 67 лет.

Умер актер из сериала «Апостол» Владимир Светашов. Об этом сообщили на сайте Омского отделения театральных деятелей.

«Правление Омского регионального отделения СТД РФ выражает соболезнования родным и близким Владимира Николаевича», — написали представители организации.

Артист положил жизнь служению искусству. Окончив Иркутское театральное училище, а после и Ленинградский театральный институт театра, музыки и кинематографии, он пришел работать в Омский государственный академический театр драмы и Омский драматический театр «Галерка». Именно в них он раскрывался на протяжении стольких лет в разных ролях и радовал зрителей увлекательными историями.

Помимо концертных залов, Владимир покорил и экраны. Его можно вспомнить по ролям в киноработах «Топтуны» и «Апостол». Он показал в них свое мастерство в полной красе и не смог оставить никого равнодушным.

Владимира Светашова не стало на 68-м году жизни. Причина смерти артиста не сообщалась. Прощание с ним состоится 11 октября в 14:00 в родном городе.

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