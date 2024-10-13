Армия России нанесла поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Какие еще цели были уничтожены в ходе спецоперации?

Вооруженные силы России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома и складам дронов армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что поражение нанесено с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 36 украинских дронов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ освободили населенный пункт Михайловка ДНР. Украинская армия понесла потери не только в живой силе, но и в военной технике.